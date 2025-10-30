PARA AS CRIANÇAS

Cinema de Salvador vai exibir clássico infantil gratuito nesse sábado (1º); saiba mais

O filme será exibido na Sala Walter da Silveira, anexo à Biblioteca dos Barris

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:34

Cinema de Salvador vai exibir clássico infantil gratuito nesse sábado (1º); saiba mais Crédito: Divulgação

Comemorando 25 anos de lançamento, o filme A Fuga das Galinhas retorna ao cinema em uma sessão única nesse sábado (1º). O filme será exibido na Sala Walter da Silveira, anexo à Biblioteca dos Barris, em uma edição especial, com o apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A sessão começa às 15h e tem entrada gratuita. Após a exibição da película, haverá um cinedebate.

Unindo realismo e fantasia com muito senso de humor, o enredo agrada crianças e adultos ao contar a história de Ginger, galinha que arquiteta uma fuga para livrar todo o galinheiro das garras da Sra Tweedy. Após a sessão, o público poderá participar do debate para discutir e partilhar impressões sobre o filme.