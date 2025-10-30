Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:34
Comemorando 25 anos de lançamento, o filme A Fuga das Galinhas retorna ao cinema em uma sessão única nesse sábado (1º). O filme será exibido na Sala Walter da Silveira, anexo à Biblioteca dos Barris, em uma edição especial, com o apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A sessão começa às 15h e tem entrada gratuita. Após a exibição da película, haverá um cinedebate.
Unindo realismo e fantasia com muito senso de humor, o enredo agrada crianças e adultos ao contar a história de Ginger, galinha que arquiteta uma fuga para livrar todo o galinheiro das garras da Sra Tweedy. Após a sessão, o público poderá participar do debate para discutir e partilhar impressões sobre o filme.
O evento é uma realização do coletivo Cineveg e contará com a participação de três pessoas convidadas como debatedoras: a nutricionista e chef de cozinha Carol Reis, sócia do Rango Vegan; a veterinária Ilka Gonçalves, à frente da clínica veterinária Felina; e o educador humanitário Francisco Athayde, idealizador da Vila Natureza Viva. Após uma breve apresentação de cada, a palavra será franqueada ao público.