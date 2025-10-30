DOCES OU TRAVESSURAS?

Veja onde terá programação de Halloween gratuita para crianças no fim de semana

Bailinho infantil e sessão de filme de terror gratuito no cinema fazem parte da programação

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:22

Veja onde terá programação de Halloween gratuita para a criançada no fim de semana Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

O Halloween é comemorado em várias partes do mundo nessa sexta-feira (31), mas o clima do Dia das Bruxas vai invadir o fim de semana em Salvador, com direito a programações gratuitas para a criançada. O Almacen Pepe, por exemplo, entra no clima neste sábado (1º), com uma programação especial. Das 16h às 19h30, o espaço de eventos da unidade do Shopping Barra, situada no piso L4 Norte (ao lado do cinema), vai sediar o Bailinho de Halloween, momento repleto de diversão, fantasias e guloseimas. A festa é voltada para famílias com crianças de até 12 anos e promete uma tarde inesquecível.

A animação ficará por conta de três recreadores caracterizados, que vão conduzir brincadeiras temáticas e atividades lúdicas ao longo da festa. Um dos pontos altos será o Concurso de Fantasias Infantis, que premiará as três melhores produções com cestas de produtos do Almacen Pepe para utilização na loja. Com decoração temática para a ocasião, também disponibilizada nas outras três lojas do Almacen (Pituba, Alphaville e Horto), e capacidade para até 90 pessoas, o espaço de eventos do Almacen será o ponto de encontro ideal para quem quer celebrar a data com segurança e conforto, além, é claro, de muito sabor e diversão.

Veja onde terá programação de Halloween gratuita para a criançada no fim de semana 1 de 5

E a festa não para por aí: o Shopping Barra também preparou uma programação especial de Halloween, com um divertido “trick or treat” (doce ou travessura) pelos corredores do centro de compras. A turma mais assustadora e misteriosa invade os corredores do Shopping Barra para as eletrizantes paradas do BARRALLOWEEN, que acontecem no próximo sábado (1º) e domingo (2).

Com muitos sustos e risadas, os personagens temáticos, idealizados por Flávia Godeiro Produções, prometem colocar a garotada para dançar e brincar muito, com performances impressionantes no Halloween mais “aterrorizante” da cidade. As paradas do BARRALLOWEEN ocorrem, no sábado (1º) e domingo (2), nos mesmos horários: a primeira começa às 15h, com saída do Planeta Imaginário (L3 Oeste); já a segunda está marcada às 17h30, e tem como ponto de encontro a loja PBKids (L1 Sul).

Estão confirmadas as presenças ilustres e apavorantes de Wandinha, a eterna garota gótica com seu charme sombrio e inteligente; da Bruxa Vicked (Elphaba), sempre poderosa, dramática e cheia de encantos com sua pele verde inconfundível; da jovem Bruxinha Violeta, toda estilosa e pronta para misturar feitiços e diversão; do misterioso e sábio Mago, levando toda sua magia ancestral para a festa; da Noiva Cadáver, com seu vestido de noiva esvoaçante e olhos sonhadores; e da Caveira Mexicana, com sua beleza colorida e vibrante do Dia del Muertos, ao lado da Caveirinha Patinadora, uma versão miniatura e adorável do terror, que está sempre pronta para sustos fofos.

Ao longo do percurso, música, doces e travessuras, com participação de lojas do Shopping. As tardes do Halloween do Shopping Barra ficam ainda mais especiais com os encontros com os personagens temáticos, sempre às 16h e às 18h30, no Piso L4, para aquela selfie de “arrepiar o esqueleto” e bate-papo especial com toda a “trupe do terror”.

Já o Shopping Center Lapa promove no próximo sábado (1º), o Cine Halloween, com uma sessão gratuita no Cine Imperial do filme “Frankie e os Monstros”. A exibição será às 13h, com check-in até 12h30 no Lapa Cultural (L3). Os ingressos podem ser retirados mediante inscrição no site do shopping. As vagas são limitadas.

“O Cine Halloween é um presente do Shopping Center Lapa para as famílias que frequentam o empreendimento. Será uma tarde repleta de fantasia e encanto, com uma sessão especial pensada para a diversão da criançada, em uma história cheia de aventura, emoção e boas risadas”, destaca a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz.