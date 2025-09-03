Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodoviários protestam contra redução do horário de atendimento do Hapvida

Manifestação acontecerá na próxima sexta-feira (5), em Cajazeiras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:41

A Semob está preparando um plano de contingência para mitigar os efeitos da manifestação dos rodoviários
Manifestação acontecerá na próxima sexta-feira (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Sindicato dos Rodoviários realizará uma manifestação em frente à unidade de pronto atendimento do Hapvida em Cajazeiras, em Salvador, na próxima sexta-feira (5), às 9h da manhã.

A mobilização acontece em protesto contra a decisão do Hapvida de reduzir o horário de funcionamento da unidade, que deixará de atender em regime de 24 horas e passará a funcionar apenas das 7h às 18h, a partir do dia 6 de setembro.

“Para o Sindicato, a medida é inadmissível. Cajazeiras, considerado o maior bairro da América Latina, abriga centenas de milhares de habitantes e não pode ficar sem uma unidade de saúde disponível em tempo integral”, diz trecho da nota do sindicato.

O sindicato disse que continuará cobrando providências para a decisão seja revista. “É inaceitável que o Hapvida reduza o atendimento em um bairro tão populoso, onde a demanda é enorme e constante”, finaliza.

A reportagem entrou em contato com o Hapvida, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto.

Leia mais

Imagem - Vistoria de taxistas em Salvador: veja datas, locais e prazos de inspeção

Vistoria de taxistas em Salvador: veja datas, locais e prazos de inspeção

Mais recentes

Imagem - Governo reconhece território quilombola em Cachoeira

Governo reconhece território quilombola em Cachoeira
Imagem - Funcionário baiano da Petrobras morre após acidente em plataforma de petróleo

Funcionário baiano da Petrobras morre após acidente em plataforma de petróleo
Imagem - Jerônimo perde a paciência com pergunta sobre a ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo perde a paciência com pergunta sobre a ponte Salvador-Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua