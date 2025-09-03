SALVADOR

Rodoviários protestam contra redução do horário de atendimento do Hapvida

Manifestação acontecerá na próxima sexta-feira (5), em Cajazeiras

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:41

Manifestação acontecerá na próxima sexta-feira (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Sindicato dos Rodoviários realizará uma manifestação em frente à unidade de pronto atendimento do Hapvida em Cajazeiras, em Salvador, na próxima sexta-feira (5), às 9h da manhã.

A mobilização acontece em protesto contra a decisão do Hapvida de reduzir o horário de funcionamento da unidade, que deixará de atender em regime de 24 horas e passará a funcionar apenas das 7h às 18h, a partir do dia 6 de setembro.

“Para o Sindicato, a medida é inadmissível. Cajazeiras, considerado o maior bairro da América Latina, abriga centenas de milhares de habitantes e não pode ficar sem uma unidade de saúde disponível em tempo integral”, diz trecho da nota do sindicato.

O sindicato disse que continuará cobrando providências para a decisão seja revista. “É inaceitável que o Hapvida reduza o atendimento em um bairro tão populoso, onde a demanda é enorme e constante”, finaliza.