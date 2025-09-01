FISCALIZAÇÃO

Vistoria de taxistas em Salvador: veja datas, locais e prazos de inspeção

Inspeção pode ser feita até o dia 19 de outubro

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:53

Taxistas de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Os taxistas regulamentados de Salvador podem realizar a inspeção anual obrigatória até o dia 19 de outubro. Neste ano, as inspeções estão sendo feitas por cinco Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), credenciadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob). Confira abaixo datas, locais e prazos de inspeção.

Os autorizatários devem solicitar a liberação da inspeção veicular por meio do portal Salvador Digital. É necessário anexar a documentação exigida: carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV e licenciamento atualizado.

Após a liberação, o taxista deve comparecer à ITL para a realizar a inspeção veicular. As taxas são de R$ 117,79 para o período atual e R$ 176,68 para os veículos que estiverem com o procedimento atrasado.

O laudo técnico com o resultado será enviado pela ITL diretamente para a Cotae. Os veículos reprovados na inspeção, terão até 30 dias para regularizar a situação. Os taxistas podem realizar as vistorias até o dia 19 de outubro.

Datas e locais de inspeção

15/09/2025 a 21/09/2025 – 2656 a 3540

22/09/2025 a 28/09/2025 – 3541 a 4425

29/09/2025 a 05/10/2025 – 4426 a 5309

06/10/2025 a 12/10/2025 – 5310 a 6194

13/09/2025 a 19/10/2025 – 6195 a 7083

Confira a ITLS cadastradas e seus respectivos endereços:

FIT (Av. Luis Eduardo)

Av. Luis Eduardo Magalhães – São Gonçalo, Cep: 41185-000

Tel: (71) 3384- 6074

E-mail: fit@fitbr.com.br

Responsável: Sr. Gil

Inspeserv

Rua Fernando de Araújo Góes, 152 A, Pernambués, Cep: 41100-200

Tel: 3450 – 0410

Responsável: Hipólito

E-mail: atendimentoinspeserv@hotmail.com

Avaliar Inspeções

Rod. BR 324, Km 9,5, loja 04 – Térreo, Pirajá Cep. 41290-550

Tel: (71) 3293 2022

Responsável: Diego

E-mail: avaliartecnica@gmail.com

Normative Inspeção

Av. Santiago de compostela, 351 – Parque Bela Vista – CEP: 40279-150

TEL: (71) 98952 – 0000

Responsável: Demócrito

E-mail: diretoria@normative.com.br

Bahia Inspeção

Av. São Cristovão, 47, loja, São Cristóvão – CEP: 41510-333

Tel: (71) 3252-5820

Responsável: Tatiana