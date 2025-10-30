Acesse sua conta
Festival Solov celebra música independente com shows de Pélico, Mariana Borges e Kaboom23

Evento acontece na próxima quarta-feira (5), às 20h, na varanda do SESI Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:29

Festival Solov celebra música independente com shows de Pélico, Mariana Borges e Kaboom23
Crédito: Divulgação

A música independente ganha nova celebração na capital baiana. Na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, às 20h, a Varanda do SESI Rio Vermelho recebe o Solov Fest, que reúne três artistas de diferentes vertentes da cena musical brasileira: os cantores e compositores Pélico (SP), Mariana Borges (BA) e Kaboom23 (SP). Os ingressos custam R$ 30. 

Mais do que uma sequência de shows, será uma noite de conexões criativas, energia e descobertas, em um ambiente intimista, à beira-mar, que combina com a proposta estética e afetiva da música autoral.

O Festival Solov nasceu com o propósito de conectar artistas e públicos, criando espaços para que novas vozes da música autoral brasileira sejam ouvidas. A edição soteropolitana marca mais um passo nessa trajetória, reafirmando o compromisso da SOLOV Music com a diversidade estética e a força poética da produção contemporânea.

Queremos proporcionar encontros reais, em que a música seja o elo entre artistas e público, e em que cada apresentação tenha algo de descoberta e afeto

Jesus Sanchez

Produtor musical responsável pelo selo

Três artistas, três universos

Pélico, cantor e compositor paulistano, é um dos nomes mais consistentes da música brasileira atual. Com uma carreira marcada por sutileza e sofisticação, o artista lançou em 2025 o álbum A Universa Me Sorriu – Minhas Canções com Ronaldo Bastos, parceria inédita com o lendário letrista da MPB. Produzido por Jesus Sanchez, o disco reúne 10 faixas que transitam entre a melancolia e a ternura, com participações de Marisa Orth, Silvia Machete e Catto.

Mariana Borges, cantora, atriz e bailarina baiana, vem conquistando espaço com uma sonoridade híbrida que cruza MPB, pop, bolero e funk. Depois de singles como Maria Moita, Fim de Caso e Mindê, ela prepara o álbum Hibisco, em que aprofunda sua identidade plural e afetiva. Dona de uma presença cênica poderosa e uma voz marcante, Mariana transforma cada show em uma experiência sensorial e poética única.

Kaboom23, o músico Bernardo Leão, nasceu no Bixiga (SP) e cresceu entre o samba, o hip hop e o funk, mesclando influências latino-americanas. Lançou o primeiro single, Só Esse Mundo, em 2020, e desde então vem tecendo parcerias de destaque —entre elas Coração Congelado

