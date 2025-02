SHAPE REVIGORADO

Famosas treinam pesado juntas e mostram resultado

Beatriz Reis, Marvvila, Viviane Araújo e Pocah malharam nesta quinta (6) com a personal Carol Vaz

Unidas venceremos! Na manhã desta quinta-feira (6), as famosas Beatriz Reis, Marvvila, Viviane Araújo e Pocah encararam um treino pesado com a personal trainer Carol Vaz. Após a malhação, elas posaram juntas, mostrando o resultado dos shapes. Nas imagens, todas aparecem juntas e mostram o corpo de frente e verso ao lado da profissional. >

"De frente! De lado! De costas! De frente de novo e o beijinho", diz a profissional para as artistas que esbanjaram os seus shapes sarados de academia. Nos stories, Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, celebrou o momento saúde desta manhã. "Não era nem 10 horas da manhã e a gente já estava assim", comemorou a apresentadora que comanda a Caravana BBB na TV Globo.>

Já a pagodeira Marvila, falou, também nos Stories, da coragem de ter treinado junto com as famosas, conhecidas por suas rotinas árduas de malhação. “Fui muito corajosa em fazer parte deste vídeo com tanta musa fitness”, brincou.>

Shape para o carnaval

Dentre as famosas, Viviane Araújo faz preparação intensa para enfrentar a maratona do Carnaval 2025. A Rainha da Mancha Verde vai liderar a avenida do samba representando a escola, em São Paulo. A atriz, no ar em “Volta Por Cima”, também vai sambar à frente da Furiosa, bateria do Salgueiro no Rio de Janeiro. >