Vídeo de cantoria confirma Selton Mello em remake de 'Anaconda' com Jack Black e Paul Rudd

Imagens foram divulgadas pela Sony Pictures nesta quarta-feira (5). Filme estreia em dezembro

Selton Mello está confirmado no elenco do remake de "Anaconda”, uma das franquias de terror mais clássicas mundialmente. Junto com o brasileiro, os atores norte-americanos Paul Rudd e Jack Black também estarão no filme, enfrentando os perigos da floresta. O filme está marcado para estrear nos cinemas de todo o mundo em dezembro. >