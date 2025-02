MÃES QUE PERDERAM FILHOS

Sabrina Sato, Mariana Rios, Scheila Carvalho e Graciele Lacerda dão apoio à Lexa após morte da filha

Filha de Lexa nasceu prematura aos 6 meses e morreu 3 dias depois

Anna Luiza Santos

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 21:28

Outras famosas que tiveram perdas gestacionais manifestaram apoio à Lexa Crédito: Reprodução

Sofia, a filha da cantora Lexa morreu após um parto prematuro extremo, em decorrência de um quadro de pré-eclâmpsia, complicação gestacional caracterizada pela hipertensão arterial. A cantora anunciou a perda em suas redes sociais nesta segunda-feira (10) e recebeu o carinho e apoio de outras celebridades que já passaram pelo mesmo momento.>

A apresentadora Sabrina Sato, que perdeu o bebê fruto da sua relação com Nicolas Prattes na 11ª semana de gestação, manifestou sua solidariedade à amiga Lexa. "Eu sinto tanto, tanto. Sinto profundamente a dor de vocês. Meu coração está com vocês neste momento tão difícil. A Sofia foi e sempre será imensamente amada. Rezo e escrevo com uma tristeza gigante, pois imagino a imensidão do luto que estão vivendo", disse. >

A dançarina Scheila Carvalho mostrou seu carinho à Lexa nos comentários da publicação. A ex-bailarina do É o Tchan! se comoveu e também relembrou a morte do filho Brian, fruto da relação com Tony Salles, em 2008. O bebê nasceu prematuro e morreu aos dois meses, devido à infecção renal. "Amiga, eu sei bem o que vocês estão sentindo! Mas saiba que Sofia escolheu essa família para a sua breve passagem, pois sabia o quanto de amor vocês iriam doar a ela para que pudesse ser curada! Agora ela é um anjinho, assim como o meu Brian, que nos protege e envia ondas de boas energias. Que Deus fortaleça vocês dois. Estou orando".>

A influenciadora Graciele Lacerda se comoveu com o relato de Lexa e deixou uma mensagem de apoio. "Meu Deus, que triste! Sei o quanto é devastador perder um filho. Eu perdi 6! Ainda mais nessa situação. Que Deus esteja com você!", digitou. Graciele é casada com o sertanejo Zezé Di Camargo e conseguiu dar à luz a sua primeira filha em dezembro do ano passado. >