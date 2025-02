COMOÇÃO

Scheila Carvalho relembra morte de filho ao dar apoio a Lexa: 'Sei bem o que vocês estão sentindo'

Notícia da morte de Sofia, filha de Lexa, abalou amigos, fãs e familiares da cantora

A dançarina Scheila Carvalho mostrou sua solidariedade à Lexa após a cantora anunciar, nesta segunda-feira (10), que sua filha morreu extremamente prematura. A ex-bailarina do É o Tchan! se comoveu e também relembrou a morte do filho Brian, fruto da relação com Tony Salles, em 2008. O bebê nasceu prematuro e morreu aos dois meses, devido à infecção renal.>

Lexa foi internada com seis meses de gestação, após um quadro grave de pré-eclâmpsia. As chances de sobrevivência do bebê eram de 25%. Sofia chegou a nascer no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e morreu no dia 5. >