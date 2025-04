FAMOSOS

Em lágrimas, Mariana Rios revela novo desafio na luta para ser mãe: 'Hoje vou me permitir sentir'

Atriz desabafa em episódio emocionante do documentário Basta Sentir Maternidade após notícia difícil sobre fertilidade

A atriz Mariana Rios (38), emocionou os fãs ao divulgar um trecho inédito do seu documentário Basta Sentir Maternidade, no qual expõe com coragem e vulnerabilidade mais um capítulo delicado da sua trajetória rumo à maternidade. >

No vídeo publicado nesta terça-feira (23), a atriz surge visivelmente abalada ao falar sobre uma ligação recente que recebeu do médico responsável pelo seu tratamento, o doutor João. "Oi pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... Eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", disse, com lágrimas nos olhos.>