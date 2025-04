NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Basílio vira o jogo e se casa com Maristela (23)

No capítulo desta quarta (23), o vilão aproveita a fragilidade de Maristela e dá um passo ousado que promete estremecer os Alencar

O clima vai ferver no capítulo desta quarta-feira (23) de Garota do Momento! Basílio (Cauê Campos) mostra que está disposto a tudo para subir na vida e dá um passo ousado: ele se casa com Maristela (Lilia Cabral), a matriarca dos Alencar, em meio aos delírios dela e deixa Juliano (Fabio Assunção) completamente transtornado. >