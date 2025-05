SAÚD

Casca de laranja: o segredo nutricional que você está jogando fora

Estudos comprovam que casca de laranja faz bem ao coração, intestino e mente

Do coração ao humor, os compostos da casca de laranja oferecem vantagens que vão além da vitamina C . Descubra como usá-la sem desperdício.>

"Graças aos nutrientes da casca da laranja, o corpo tem a função imunológica fortalecida, além de melhora na digestão e estabilização do sistema cardiovascular", diz Juliana Gimenez, nutricionista, ao jornal O Globo. >

O que a ciência diz sobre a casca de laranja

Estudo publicado na revista científica Frontiers of Sustainable Food Systems mostra que a casca reduz pressão arterial, colesterol e glicose. Enquanto isso, Harvard comprova seu impacto positivo na digestão, graças aos prebióticos que alimentam bactérias do bem no intestino.>