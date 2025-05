NOVELA DAS 7

'Dona de Mim': Vanderson descobre morte de Ellen e vai tirar satisfação com os Boaz

Ex da personagem de Camila Pitanga é o pai biológico de Sofia (Elis Cabral)

No capítulo deste sábado (31) de “Dona de Mim”, Vanderson (Armando Babaioff) será surpreendido ao descobrir que Ellen (Camila Pitanga), sua ex-mulher, está morta. O golpista, que só voltou a lembrar de Ellen por precisar do divórcio, contrata um ex-policial para rastrear informações sobre ela. >

Determinando descobrir mais, ele segue até o hospital onde Ellen faleceu e se espanta ao saber que Abel (Tony Ramos) e Samuel (Juan Paiva) — membros da família Boaz — estiveram no local e arcaram com as despesas finais.>