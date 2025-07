CHOCANTE

Biografia revela affair de atriz vencedora de Oscar com enteado menor de idade

Livro foi publicado neste ano, com todos os envolvidos já mortos

Elis Freire

Publicado em 24 de julho de 2025 às 18:44

Gloria Grahame Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Bastidores sórdidos de Hollywood vieram à tona, através de um livro escrito por uma figura de dentro da indústria, lançado neste ano. No livro Anthony Ray, conhecido como Tony Ray, revelou que teve um affair com a vencedora do Oscar Gloria Grahame quando ele ainda era menor de idade. A biografia foi escrita por quando já adulto. >

Intitulado "Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me" ('Cova dos Leões: Nicholas Ray, Gloria Grahame e Eu), o material só foi publicado anos após a morte de todos os envolvidos na história. As informações são da Revista Monet. >

Gloria Grahame 1 de 7

Gloria Grahame ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1953, 25ª edição do evento. O prêmio da maior honraria do cinema foi pela atuação na obra "Assim Estava Escrito", originalmente chamada de ‘The Bad and the Beautiful’ (O Mau e o Belo). Nesta época alguns rumos já circulavam sobre relações da atriz com garotos menores de idade. >

A história que circulava era de que seu marido da época, o cineasta Nicholas Ray, havia a descoberto na cama da casa de praia dos dois em Malibu junto com o filho adolescente dele, Tony, fruto de um relacionamento anterior do diretor com Jean Evans.>

Agora esta história finalmente foi detalhada em biografia recém-lançada. Escrita por Tony quando ele tinha 21 anos, em 1958, dois anos antes de ele se tornar o quarto marido de Grahame, o fazendo padrasto do seu próprio meio-irmão. Na obra, detalhes sobre o que aconteceu entre Ray e a estrela da Era de Ouro de Hollywood, quando ele ainda tinha 13 anos e era enteado dela são relatados de perto.>

"Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me" conta inclusive com um prefácio da filha de Tony, Kelsey, afirmando que toda a situação foi um “trauma profundo” que “impactou [o pai dela] até os últimos anos da sua vida”.>

O caso entre madrasta e enteado

De acordo com a obra, o caso aconteceu em junho de 1950, cerca de seis meses antes do seu aniversário de 13 anos de Tony Ray. Ele e Gloria teriam se conhecido no Aeroporto Internacional de Los Angeles; o jovem chegava na cidade após se envolver em problemas na escola e sua mãe, que achou melhor mandá-lo para morar com o pai. >

À época, Nicholas Ray já estava casado há três anos com Gloria e concorda em abrigar um filho que ele mal conhecia. Quando chegou de Nova York, o jovem Tony esperava encontrar o pai, mas ele não compareceu por causa da agenda profissional e a madrasta teria ido recebê-lo. >

Durante a viagem para Malibu, no Cadillac preto conversível que virou uma marca característica da estrela, Gloria Grahame teria pedido para que o jovem acendesse um cigarro para ela. O livro destaca que desde o início ela o tratou como se ele fosse muito mais velho, o que ele gostou.>

A biografia conta que o envolvimento começou quando Gloria Grahame se ofereceu para ensiná-lo a como beijar. E então a relação física entre eles se desenvolveu às escondidas, com eles se encontrando sempre. >