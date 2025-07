COMOÇÃO

Sandy deixa mensagem sobre diagnóstico da filha de Júnior Lima

Cantora comentou em publicação em que irmão e esposa falam sobre a descoberta da doença

O relato de Júnior Lima ao lado da esposa Monica Benini sobre descoberta de uma doença rara da filha do casal de apenas 3 anos comoveu a internet nesta semana, gerando uma onda de apoio e boas vibrações. O diagnóstico de Síndrome Nefrótica, condição atípica nos rins, pegou muitos de surpresa, mas as mensagens desejaram superação para a pequena Lara. >

Outros famosos também deixaram mensagens ao casal. “Muita saúde para a neném de vocês ❤️”, desejou Solange Couto. “Vai dar tudo certo, em nome de Jesus! Que bom que ela está respondendo bem. Tudo que acontece com os filhos desespera a gente, mas já deu certo! Graças a Deus”, escreveu Tatá Werneck. “Que alerta importante. Obrigada por dividirem e que bom que Lara está cada dia melhor ? Força… Beijo no coração de vocês! E muita, muita saúde pra ela!”, postou Fernanda Paes Leme. "Vai passar 🤍", desejou ainda Lucas Lima, ex-marido de Sandy. >

O relato do casal

O cantor Júnior Lima e a esposa, Mônica Benini informaram que a filha mais nova do casal, Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma condição rara nos rins, a Síndrome Nefrótica através de um vídeo publicado nesta quarta-feira (23). O distúrbio nos vasos sanguíneos renais faz com que o corpo excrete proteína em excesso na urina. Isso pode levar a inchaço, níveis baixos da proteína albumina e colesterol elevado.>

"Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. Ela já está em tratamento e está respondendo superbem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", escreveu Júnior, na publicação em conjunto com a esposa no Instagram.>