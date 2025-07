TIPO RARO

Rainha de rodeios morre aos 22 anos vítima de câncer; jovem deixou carta aberta

Camila Trevisol enfrentava doença desde os 14 anos de idade

Eleita Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, Camila Trevisol morreu nesta quarta (23), aos 22 anos, vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela família através das suas redes sociais, onde a jovem compartilhava sua luta contra um tipo de câncer raro que afetava seus ossos. Camila havia deixado uma carta aberta de despedida para ser publicada no Instagram após sua morte. >

O velório de Camila Trevisol aconteceu nesta quarta-feira (23), das 13h às 16h, no Cemitério Parque Gramado de Americana, município do Estado de São Paulo. Na publicação sobre a cerimônia, a família expressou o desejo da jovem de que os entes queridos e amigos não utilizassem preto, mas sim roupas brancas ou coloridas. >

O diagnóstico

Ao fazer exames no hospital em 2016, Camila descobriu que tinha sarcoma de Ewing, uma doença rara e agressiva que ataca o tecido ósseo. Desde lá, a jovem tornou uma porta-voz para incentivar a doação de sangue para o setor do hospital em que se tratava, o Centro Infantil Boldrini, localizado em Campinas (SP). A instituição filantrópica especializada em oncologia e hematologia pediátrica é considerada referência mundial no tratamento de câncer infantil e doenças no sangue.>