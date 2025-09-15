SALVADOR

Pedestre morre após ser atropelado na Avenida Paralela

Acidente ocorreu por volta das 14h30

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:58

Vítima foi atropelada na Avenida Paralela Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente de trânsito terminou com uma pessoa pessoa morta na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), na tarde desta segunda-feira (15), em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) a vítima foi atropelada por um veículo de passeio por volta das 14h35.

A colisão ocorreu nas imediações da Estação Mussurunga, no sentido Aeroporto. A vítima é um homem, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades responsáveis.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no meio da via, abaixo da passarela, após ser atingida. As imagens mostram agentes da Transalvador e da Polícia Militar no local.

De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador, o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para a ocorrência. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Salvador (SMS), a vítima chegou a receber o devido atendimento pelos profissionais do serviço, mas o óbito foi constatado ainda no local do acidente.

Por volta das 17h, o corpo já havia sido retirado e o trânsito regularizado no sentido afetado.