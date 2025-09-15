Veja quando será o Caruru da Feira de São Joaquim 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:27
O Píer da Feira de São Joaquim será palco de uma das festas mais tradicionais e aguardadas do calendário cultural baiano: o Caruru da Feira de São Joaquim. O evento acontece no dia 27 de setembro, a partir das 15h. A festa contará com a distribuição de um grande caruru preparado com 10 mil quiabos.
Além do sabor da culinária afro-baiana, o público poderá curtir apresentações musicais. Foram confirmados shows das bandas Samba Trator, Swing do Fora e Eduardinho Fora da Mídia já estão confirmados; Outras atrações que serão divulgadas em breve.
Fruto do sincretismo religioso, a tradição de comer caruru em setembro é uma das mais queridas dos soteropolitanos. As celebrações no mês de São Cosme e Damião e dos Ibejis enchem as casas de gente e comida.