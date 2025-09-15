Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quando será o Caruru da Feira de São Joaquim 2025

Evento gratuito terá distribuição de Caruru feito com mais de 10 mil quiabos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:27

Caruru da Feira
Caruru da Feira Crédito: Divulgação

O Píer da Feira de São Joaquim será palco de uma das festas mais tradicionais e aguardadas do calendário cultural baiano: o Caruru da Feira de São Joaquim. O evento acontece no dia 27 de setembro, a partir das 15h.  A festa contará com a distribuição de um grande caruru preparado com 10 mil quiabos.

Além do sabor da culinária afro-baiana, o público poderá curtir apresentações musicais. Foram confirmados shows das bandas Samba Trator, Swing do Fora e Eduardinho Fora da Mídia já estão confirmados; Outras atrações que serão divulgadas em breve.

Fruto do sincretismo religioso, a tradição de comer caruru em setembro é uma das mais queridas dos soteropolitanos. As celebrações no mês de São Cosme e Damião e dos Ibejis enchem as casas de gente e comida.

Leia mais

Imagem - Pra se lambuzar de dendê: veja onde tem quentinha de caruru a partir de R$ 15

Pra se lambuzar de dendê: veja onde tem quentinha de caruru a partir de R$ 15

Imagem - Como o papa da fundação de Salvador explica a tradição do caruru de setembro

Como o papa da fundação de Salvador explica a tradição do caruru de setembro

Imagem - Veja como fazer caruru e vatapá em casa

Veja como fazer caruru e vatapá em casa

Mais recentes

Imagem - Pedestre morre após ser atropelado na Avenida Paralela

Pedestre morre após ser atropelado na Avenida Paralela
Imagem - Descubra como o aspargo pode trazer grandes ganhos ao corpo

Descubra como o aspargo pode trazer grandes ganhos ao corpo
Imagem - Saiba quem são as vítimas de explosão em churrascaria de Mar Grande

Saiba quem são as vítimas de explosão em churrascaria de Mar Grande

MAIS LIDAS

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
01

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
02

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas
04

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas