TRADIÇÃO

Veja quando será o Caruru da Feira de São Joaquim 2025

Evento gratuito terá distribuição de Caruru feito com mais de 10 mil quiabos

Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:27

Caruru da Feira Crédito: Divulgação

O Píer da Feira de São Joaquim será palco de uma das festas mais tradicionais e aguardadas do calendário cultural baiano: o Caruru da Feira de São Joaquim. O evento acontece no dia 27 de setembro, a partir das 15h. A festa contará com a distribuição de um grande caruru preparado com 10 mil quiabos.

Além do sabor da culinária afro-baiana, o público poderá curtir apresentações musicais. Foram confirmados shows das bandas Samba Trator, Swing do Fora e Eduardinho Fora da Mídia já estão confirmados; Outras atrações que serão divulgadas em breve.

