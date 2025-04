FAÇA VOCÊ MESMO

Bicho de sete cabeças? Saiba fazer seu próprio caruru e vatapá

Especialistas na iguaria dão dicas de como preparar a melhor comida baiana

Larissa Almeida

Publicado em 16 de abril de 2025 às 06:00

Comida baiana Crédito: Divulgação

Na Bahia, a sexta-feira da Semana Santa poderia ser facilmente chamada de sexta-feira da comida baiana, já que o prato é indispensável na mesa dos baianos nessa data. Embora a maioria goste de se deliciar no dendê, não são todos que sabem fazer o alimento. Além do tempo de preparo ser maior do que a maior parte dos pratos do dia a dia, há quem acredite que nenhum caruru é melhor do que aquele feito pelas matriarcas da família, que detêm os segredos para transformar o quiabo em iguaria. Mas, afinal, existe bicho de sete cabeças para fazer o caruru e vatapá? >

De acordo com a cozinheira Ana Cláudia Santana, não há dificuldade. Ela, que aprendeu a cozinhar com a mãe, Zuleide Santana, soube desde cedo o segredo dos temperos que adiciona à comida baiana do Restaurante Sabor da Zu e garante que não é preciso nada além de uma boa curadoria dos ingredientes. >

“Uma boa comida baiana tem que ter o produto certo. O camarão ideal, por exemplo, é o defumado. Tem que ter um bom azeite e leite de coco natural, que dá toda a diferença no vatapá. Esse, inclusive, tem que ser feito com pão. Vale também testar outras especiarias, que podem dar uma melhoria no prato”, aconselha. >

Maria das Graças Pereira, 69 anos, que administra o restaurante D’Maria Empadas & Comida Baiana no iFood, faz coro à necessidade de escolher bem os ingredientes. Ela afirma que costuma fazer o caruru com camarão e azeite vindos do Sul da Bahia, onde adquire produtos de maior qualidade. “A qualidade do azeite é muito importante, porque ele pode pôr a comida toda a perder se não for bom. O mesmo vale para o quiabo, que costumo comprar na Feira de São Joaquim ou de Itapuã”, conta. >

Para preparar o vatapá, também é preciso escolher pão dormido há pelo menos dois dias, mas que não apresente nenhum sinal de ação de fungos. O amendoim e a castanha também precisam ser devidamente selecionados, devendo ser torrados para adicionar à comida baiana. >

Confira a receita do caruru e vatapá preparados pelo Restaurante Sabor da Zu:

Caruru: >

1. Gengibre >

2. ⁠Pimenta doce >

3. Cebola >

4. ⁠Amendoim >

5. ⁠Camarão seco defumado >

6. ⁠Coentro >

7. ⁠Cal da casa >

8. ⁠Azeite de dendê >

Vatapá: >

1. Amendoim/castanha >

2. ⁠Camarão seco defumado >

3. ⁠Coentro >

4. ⁠Leite de coco natural >

5. ⁠Gengibre >

6. ⁠ Pimenta doce >

7. ⁠Azeite >

8. ⁠Sal da casa >