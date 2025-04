SEMANA SANTA

Para se lambuzar de dendê: veja onde encomendar comida baiana

Valores variam entre R$ 20 e R$ 90

Larissa Almeida

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:30

Prato de caruru Crédito: Jonas Santana/Gov da Bahia

Na mesa dos baianos, o que não pode faltar em uma sexta-feira da Semana Santa é o caruru. A iguaria forjada no dendê é o que mobiliza todos os anos as longas filas formadas no Mercado do Peixe e o tumulto nos corredores da Feira de São Joaquim. Nos últimos anos, há disputa também no delivery, onde é possível garantir a comida baiana através das lojas virtuais. Quem não encontrou tempo para ir às ruas em busca dos melhores ingredientes ou não se planejou para fazer um agendamento prévio, ainda tem tempo. Isso porque, há restaurantes que aceitam encomendas até sexta-feira (18). >

O Restaurante Sabor da Zu é um deles. O estabelecimento, que funciona há dez anos, passou da mãe Zuleide Santana para a filha Ana Cláudia Santana, que faz uso dos temperos da matriarca para dar sabor à comida baiana que já foi campeã do Panela de Bairro da TV Bahia. Nesta Sexta-Feira Santa, uma porção de 500g pode ser encomendada por R$ 45 ou por quilo, que custa R$ 85. Os pedidos podem ser feitos antecipadamente ou no dia através do WhatsApp: (71) 98536-8620. >

A retirada da encomenda pode ser feita direto no restaurante, que fica em Campinas de Brotas, ou por meio de entrega mediante cobrança de taxa do motoboy. Ana Cláudia destaca que as expectativas de vendas são boas, uma vez que já fez entregas antecipadas para quem vai viajar, o que é uma prova da qualidade da comida que faz. >

“O diferencial é o tempero, porque é feito com amor e nós utilizamos o que há de melhor a nível de condimentos e produtos. Não economizamos esforços para poder proporcionar ao cliente uma experiência gastronômica única”, destaca Ana Cláudia. >

Ana Cláudia, chef do Restaurante Sabor da Zu Crédito: Acervo pessoal

Quem também aceita encomendas até a sexta-feira é o restaurante D’Maria Empadas & Comida Baiana (loja no iFood), que disponibiliza o caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, proteína (frango ou peixe), farofa e banana frita por R$ 32 em uma marmita de 500g. Os pedidos podem ser feitos antecipadamente pelo WhatsApp: (71) 99289-6097 ou na sexta-feira, pela loja no iFood, que abre às 10h. A entrega é feita via delivery no iFood ou através de veículos por aplicativo, caso a encomenda seja feita fora da plataforma. >

A proprietária Maria das Graças Pereira, 69 anos, afirma que a comida é feita com total cuidado e tem como principal diferencial a qualidade dos ingredientes utilizados. “Eu me dedico quando vou fazer a comida. Busco camarão e azeite bons, que normalmente vêm do Sul da Bahia, para fazer o prato. Também faço tudo com muito amor”, declara. >

Comida baiana feita pela chef Maria das Graças Crédito: Acervo pessoal

Na Sexta Baiana, restaurante que só vende comida baiana às sextas-feiras, o caruru já é uma herança de família. “É uma tradição que vem sendo passada de geração em geração. A religiosidade garante que a preparação seja única e especial, mantendo o cuidado de sempre oferecer o prato com produtos naturais, adquiridos diretamente da Feira de São Joaquim. Reunimos duas tradições da Bahia, integrando o sentimento de amor pelo que fazemos e a fé que nos guia”, enfatiza Maria Beatriz, responsável pelo marketing do restaurante e sobrinha da proprietária. >

A dona do negócio é Sandra Conceição Pita de Carvalho, que fica responsável pelo preparo da comida. Quem tiver interesse, precisa correr porque os pedidos só poderão ser feitos até quinta-feira (17), através do WhatsApp (71) 98632-4147. Os preços variam conforme escolha: tem opção para duas pessoas a partir de R$140; para até quatro pessoas a partir de R$250; e porções individuais entre R$ 30 e R$ 60. >

Os pedidos na Sexta Santa só são confirmados mediante pagamento à vista de 50% do valor. O estabelecimento realiza entregas a partir das 9h, em Salvador e Lauro de Freitas, com frete grátis. No momento da entrega, é feito contato simultâneo com os clientes, para garantir uma logística eficiente. >

Comida baiana da Sexta Baiana Crédito: Acervo pessoal

É possível fazer encomenda também no Acarajé da Bia, estabelecimento que existe há mais de 30 anos e, em toda sexta-feira da Semana Santa, vende comida baiana em potes de 500mL e 1L, com valores fixados em R$ 50 e R$ 90, respectivamente. Nos potes, são enviados vatapá, caruru, feijão fradinho e feijão de leite fracionados. >

“É uma ótima opção para quem mora só ou tem poucas pessoas em casa, sendo somente necessário fazer o arroz e a proteína. já que cada um tem sua preferência”, afirma Fabiana Rocha, nora da proprietária do Acarajé da Bia. >