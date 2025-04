EM CIMA DA HORA

Para todos os bolsos: preço dos ovos de chocolate variam de R$ 20 a R$ 400

Às vésperas da Páscoa, chocolate pode ser adquirido em supermercados e lojas especializadas; confira

Larissa Almeida

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:00

Ovos de Páscoa custam até R$ 400 em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A menos de dois dias para a Páscoa, a expectativa para o feriado é cultivada tanto por católicos quanto por quem não tem nenhum vínculo religioso. Além da pausa na rotina, a ocasião une todos pela oportunidade perfeita de comer chocolate sem culpa. Quem ainda não montou um estoque em casa, ainda está em tempo. Mesmo em cima da hora, ainda é possível encontrar ovos de Páscoa em supermercados e lojas especializadas de Salvador. Os produtos cabem em todos os bolsos, com preços que variam entre R$ 20,70 e R$ 399,99. >

Segundo Paulo Motta, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas-BA), o feriado deve representar um crescimento de 5% no comércio baiano em relação ao ano passado. A variação deve ser mais modesta em razão da alta do cacau. “Nós estamos muito confiantes de que vamos ter, mesmo com os preços agressivos na área de chocolate, um grande desempenho”, projeta. >

Mesmo diante da alta da matéria-prima, ainda é possível encontrar ovos de Páscoa com custo-benefício favorável. Quem está em busca do menor preço, tem como opção o Ovo Páscoa Premium TOP, de 150 gramas, que pode ser adquirido na Le Biscuit do Comércio. Outras opções com preços de até R$ 50 incluem o Ovo Cacau Magia ao Leite 80g (R$ 24,99), da Cacau Show, e Ovo de Páscoa Oreo Lacta 239g (R$ 41,46). >

Na faixa de preço entre R$ 50 e R$ 100, são destaques o Ovo de Páscoa Ferrero Rocher 137,5g, que custa R$ 54,99 e é vendido pelas unidades do Hiperideal; o Ovo de Páscoa Clássicos ao Leite Trufa 280g, que custa R$ 70 e está disponível para compra na Cacau Show; e o Ovo de Páscoa Barbie/Hotwheels 166g, que custa R$ 79,99 e pode também ser adquirido nas unidades do Hiperideal. >

Com valores a partir de R$ 130, os ovos de Páscoa da Gelato Luce têm como recheio diversos sabores de sorvete. “O nosso maior diferencial é esse, além da qualidade da nossa obra-prima. É tudo feito artesanalmente por mim e por minha mãe. Juntas, criamos a receita do gelato”, conta Fernanda Luz, uma das sócias do empreendimento. >

Os produtos mais caros, por sua vez, custam a partir de R$ 199,99. É o caso Ovo Lindt Trufado 500, da loja Lindt. Os preços mais salgados, mas com maior fartura de chocolate, são do Ovo de Páscoa Clássicos ao Leite com Bombons, de 2kg, que está à venda nas lojas físicas e online da Cacau Show e custa R$ 399,99, e Ovo de Páscoa Especial Almacen Pepe 1kg, que custa R$ 367,49 e pode ser comprado na Almacen Pepe. >

Confira preços do ovo da Páscoa em Salvador:

1) Ovo de Páscoa Premium TOP 150g – De R$ 22,99 por R$ 20,70 (Le Biscuit, no Comércio) >

2) Ovo de Páscoa Nestlé Casca – R$ 21,79 (Supermercado Nova Ondina, no Engenho Velho de Brotas) >

3) Ovo de Cacau Magia ao Leite 80g – R$ 24,99 (Cacau Show) >

4) Ovo de Páscoa Bis Branco Lacta 243g – R$ 39,94 (Lojas Americanas, em Cajazeiras VIII) >

5) Ovo de Páscoa Divino Vício Castanha de Caju – R$ 39,99 (Bompreço, no Caminho das Árvores) >

6) Ovo de Páscoa Oreo Lacta 239g – De R$ 42,49 por R$ 41,46 (Lojas Americanas, no Caminho de Areia) >

7) Ovo de Páscoa Diamante Negro Lacta 163g – R$ 43,99 (Lojas Americanas, nos Barris) >

8) Ovo de Páscoa Ferrero Rocher 137,5g – R$ 54,99 (Hiperideal) >

9) Ovo de Páscoa Serenata de Amor 217,7g – R$ 59,99 (Le Biscuit, em Cajazeiras) >

10) Ovo de Páscoa Alpino 349,5g – R$ 69,76 (Atakarejo, no IAPI) >

11) Ovo de Páscoa Clássicos ao Leite Trufa 280g – R$ 70 (Cacau Show) >

12) Ovo de Páscoa Barbie/Hotwheels 166g – R$ 79,99 (Hiperideal) >

13) Ovo de Páscoa Delírios de Pistache 558g – R$ 119,54 (124,99) (Brasil Cacau) >

14) Ovo de Páscoa Palha Italiana – R$ 130 (Gelato Luce) >

15) Ovo de Páscoa ao Leite Pantufa Ursinhos Carinhosos Ursinha Carinhosa G 170g – R$ 179,99 (Cacau Show) >

16) Ovo Lindt Trufado 500g – R$ 199,99 (Lindt) >

17) Combo Ovos de Páscoa Ovomaltine + Kit Kat – R$ 229,98 (Brasil Cacau) >

18) Ovo de Páscoa Cherry Brandy 540G – R$ 249,90 (Kopenhagen) >

19) Ovo de Páscoa Especial Almacen Pepe 1kg – R$ 367,49 (Almacen Pepe) >