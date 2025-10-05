Salvador inicia campanha de vacinação para crianças e adolescentes nesta segunda (6); saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:21
A Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira (6), em Salvador. A mobilização, realizada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue até o dia 31 de outubro.
A ação, que tem o objetivo de garantir a atualização da caderneta vacinal de meninos e meninas em toda a capital baiana, vai ofertar doses em 160 salas de vacina da rede municipal. Profissionais também vão em escolas municipais, estaduais e particulares para ampliar o acesso e resgatar os não vacinados, contribuindo para a redução de doenças imunopreveníveis.
O público-alvo é formado por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, além de jovens de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema contra o HPV.
Nesta ocasião também será realizada uma estratégia de oportunização vacinal seletiva, contemplando os públicos elegíveis conforme calendário de vacinação contra febre amarela e sarampo.
A coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, destacou a importância da iniciativa: “Vacinar é proteger o presente e o futuro das nossas crianças e adolescentes. Esta campanha é uma grande oportunidade para que crianças, adolescentes e suas famílias possam ter acesso a vacinação, iniciando, completando os esquemas e garantindo a imunidade necessária contra doenças que já sabemos como prevenir. É um esforço coletivo para manter Salvador protegida”, afirmou.