SAÚDE

Salvador inicia campanha de vacinação para crianças e adolescentes nesta segunda (6); saiba mais

Serão mobilizadas 160 salas de vacina da rede municipal de Saúde

Monique Lobo

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:21

Vacinação de crianças e adolescentes Crédito: Divulgação/Secom PMS

A Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira (6), em Salvador. A mobilização, realizada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue até o dia 31 de outubro.

A ação, que tem o objetivo de garantir a atualização da caderneta vacinal de meninos e meninas em toda a capital baiana, vai ofertar doses em 160 salas de vacina da rede municipal. Profissionais também vão em escolas municipais, estaduais e particulares para ampliar o acesso e resgatar os não vacinados, contribuindo para a redução de doenças imunopreveníveis.

O público-alvo é formado por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, além de jovens de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema contra o HPV.

Nesta ocasião também será realizada uma estratégia de oportunização vacinal seletiva, contemplando os públicos elegíveis conforme calendário de vacinação contra febre amarela e sarampo.