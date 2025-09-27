Acesse sua conta
Ainda dá tempo! Veja onde vacinar pets contra a raiva de graça em Salvador

Prefeitura realiza última campanha da vacinação contra a raiva

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:54

Campanha de vacinação antirrábica em Salvador segue até sexta-feira (6)
Campanha de vacinação antirrábica em Salvador segue até terça-feira (30) Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Quem deseja vacinar cães e gatos contra a raiva de forma gratuita, em Salvador, tem até terça-feira (30) para participar da Campanha Antirrábica da Prefeitura. Até domingo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ofecere o imunizante em postos itinerantes e volantes nos bairros estratégicos da capital, das 9h às 16h.

A imunização é fundamental para impedir a circulação do vírus, que pode ser transmitido aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade, sendo que animais que recebem a dose pela primeira vez precisam de reforço após 30 dias.

Postos volantes para vacinação de pets em Salvador

Postos volantes para vacinação de pets em Salvador
Postos volantes para vacinação de pets em Salvador por Reprodução
1 de 2
Postos volantes para vacinação de pets em Salvador por Reprodução

“Convidamos os tutores para aproveitar a comodidade dos postos fixos e volantes da campanha e vacinar seus pets. É fundamental que todos tragam seus cães e gatos, pois nosso empenho é imunizar o maior número possível, mantendo a raiva sob controle”, afirma Danielle Dantas, chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva. 

Após o término da campanha, a vacina continuará disponível em 91 unidades de saúde de Salvador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

