Ainda dá tempo! Veja onde vacinar pets contra a raiva de graça em Salvador

Prefeitura realiza última campanha da vacinação contra a raiva

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:54

Campanha de vacinação antirrábica em Salvador segue até terça-feira (30) Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Quem deseja vacinar cães e gatos contra a raiva de forma gratuita, em Salvador, tem até terça-feira (30) para participar da Campanha Antirrábica da Prefeitura. Até domingo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ofecere o imunizante em postos itinerantes e volantes nos bairros estratégicos da capital, das 9h às 16h.

A imunização é fundamental para impedir a circulação do vírus, que pode ser transmitido aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade, sendo que animais que recebem a dose pela primeira vez precisam de reforço após 30 dias.

“Convidamos os tutores para aproveitar a comodidade dos postos fixos e volantes da campanha e vacinar seus pets. É fundamental que todos tragam seus cães e gatos, pois nosso empenho é imunizar o maior número possível, mantendo a raiva sob controle”, afirma Danielle Dantas, chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva.