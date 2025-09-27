PRISÃO

Homem é detido por agredir policiais e ameaçar supervisor em Feira de Santana

Suspeito de 28 anos portava faca

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:08

Homem agrediu policiais militares durante a abordagem Crédito: Reprodução

Um homem de 28 anos foi detido em Feira de Santana, na Bahia, pelos crimes de ameaça, desacato e resistência. Ele foi conduzido por policiais depois de ameaçar com faca o supervisor da empresa onde trabalhava. Horas depois, ele voltou até o local e ameaçou novamente a vítima.

Após ser detido pela primeira vez, na praça Carlos Bahia, no Centro da cidade, o homem foi conduzido por policiais da 64º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) à delegacia. Lá, prestou depoimento e foi liberado.

Horas depois, no entanto, ele retornou até a loja onde trabalhava e voltou a ameaçar o gestor do comércio. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à prisão e agrediu os policiais. Ele foi levado novamente ao Complexo Policial do Sobradinho e, mais uma vez, foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil disse que foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) contra o homem. O documento registra infrações penais de menor potencial ofensivo, como crimes com pena máxima de até dois anos.