Homem é detido por agredir policiais e ameaçar supervisor em Feira de Santana

Suspeito de 28 anos portava faca

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:08

Homem agrediu policiais militares durante a abordagem
Homem agrediu policiais militares durante a abordagem Crédito: Reprodução

Um homem de 28 anos foi detido em Feira de Santana, na Bahia, pelos crimes de ameaça, desacato e resistência. Ele foi conduzido por policiais depois de ameaçar com faca o supervisor da empresa onde trabalhava. Horas depois, ele voltou até o local e ameaçou novamente a vítima. 

Após ser detido pela primeira vez, na praça Carlos Bahia, no Centro da cidade, o homem foi conduzido por policiais da 64º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) à delegacia. Lá, prestou depoimento e foi liberado. 

Horas depois, no entanto, ele retornou até a loja onde trabalhava e voltou a ameaçar o gestor do comércio. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à prisão e agrediu os policiais. Ele foi levado novamente ao Complexo Policial do Sobradinho e, mais uma vez, foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil disse que foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) contra o homem. O documento registra infrações penais de menor potencial ofensivo, como crimes com pena máxima de até dois anos.

A Polícia Militar confirmou que o suspeito agrediu policiais na segunda abordagem. "Durante a abordagem, o suspeito resistiu à condução, desacatou os policiais com ofensas e chegou a agredir fisicamente a guarnição, atingindo um militar com um chute no rosto e ferindo outro no dedo", disse. O suspeito precisou de atendimento médico. 

