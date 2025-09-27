Acesse sua conta
Homem tenta esconder droga em vaso sanitário e é preso na Bahia

Caso foi registrado em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:24

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante no bairro São Judas Tadeu, em Jequié, durante ação conjunta das polícias Civil e Militar, na sexta-feira (26). Os policiais encontraram cerca de quatro quilos de maconha, que o suspeito escondeu em uma caixa acoplada ao vaso sanitário. Um carro e equipamentos utilizados em atividades criminosas também foram apreendidos. 

Os policiais chegaram até a residência após uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública. As equipes da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (11ª DTE/Jequié), unidade do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e da 1ª Companhia da Polícia Militar abordaram o suspeito e realizaram buscas na casa dele, onde localizaram o material ilícito.

No local, também foram apreendidos um bloqueador de sinal (jammer), dois rádios comunicadores e 24 antenas compatíveis, usados para dificultar ações de rastreamento e comunicação policial. O homem foi apresentado na sede da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), onde a ocorrência foi formalizada e o material apreendido foi registrado.

Material apreendido durante operação

