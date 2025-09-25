Professora de creche comunitária é denunciada por agressão contra aluno em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:31
Câmeras de segurança de uma creche comunitária em Salvador flagraram uma professora supostamente agredindo alunos da unidade. As imagens mostram que a mulher chuta uma criança que estava deitada, além de jogar outro aluno no chão e puxar uma criança de 3 anos com força pelo braço. A professora foi demitida da unidade.
O caso foi registrado no Instituto de Educação e Cidadania Santa Bárbara, localizado no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador, na terça-feira (23). Após a divulgação das imagens, a unidade de ensino disse que a professora foi desligada. Ao menos uma denúncia de lesão corporal contra uma das crianças foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).
Professora é flagrada agredindo aluno
As supostas agressões são investigadas pela Polícia Civil (PC). Em nota, a PC disse que depoimentos de envolvidos no caso serão utilizados para esclarecer as circunstâncias dos fatos. A direção da creche afirmou que a professora foi demitida assim que a instituição tomou conhecimento das denúncias.
"Tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, as providências imediatas foram adotadas, com o desligamento da professora no exato momento de ciência do fato, a fim de preservar a integridade física e emocional do aluno e garantir o andamento das investigações com isenção e responsabilidade", afirma o Instituto de Educação e Cidadania Santa Bárbara.
"Reafirmamos que repudiamos qualquer forma de violência ou conduta inadequada dentro do ambiente escolar. Nossa missão é oferecer um espaço seguro, respeitoso e acolhedor para todos os estudantes, professores e colaboradores", completa a unidade.