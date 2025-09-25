Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professora de creche comunitária é denunciada por agressão contra aluno em Salvador

Câmera de segurança registrou supostas agressões

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:31

Professora é flagrada agredindo aluno
Professora é flagrada agredindo aluno Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança de uma creche comunitária em Salvador flagraram uma professora supostamente agredindo alunos da unidade. As imagens mostram que a mulher chuta uma criança que estava deitada, além de jogar outro aluno no chão e puxar uma criança de 3 anos com força pelo braço. A professora foi demitida da unidade. 

O caso foi registrado no Instituto de Educação e Cidadania Santa Bárbara, localizado no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador, na terça-feira (23). Após a divulgação das imagens, a unidade de ensino disse que a professora foi desligada. Ao menos uma denúncia de lesão corporal contra uma das crianças foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). 

Professora é flagrada agredindo aluno

Professora é flagrada agredindo aluno por Reprodução
Professora é flagrada agredindo aluno por Reprodução
Professora é flagrada agredindo aluno por Reprodução
Professora é flagrada agredindo aluno por Reprodução
1 de 4
Professora é flagrada agredindo aluno por Reprodução

As supostas agressões são investigadas pela Polícia Civil (PC). Em nota, a PC disse que depoimentos de envolvidos no caso serão utilizados para esclarecer as circunstâncias dos fatos. A direção da creche afirmou que a professora foi demitida assim que a instituição tomou conhecimento das denúncias. 

"Tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, as providências imediatas foram adotadas, com o desligamento da professora no exato momento de ciência do fato, a fim de preservar a integridade física e emocional do aluno e garantir o andamento das investigações com isenção e responsabilidade", afirma o Instituto de Educação e Cidadania Santa Bárbara.

"Reafirmamos que repudiamos qualquer forma de violência ou conduta inadequada dentro do ambiente escolar. Nossa missão é oferecer um espaço seguro, respeitoso e acolhedor para todos os estudantes, professores e colaboradores", completa a unidade. 

Leia mais

Imagem - Professora é filmada ao empurrar e puxar crianças pelo braço em creche

Professora é filmada ao empurrar e puxar crianças pelo braço em creche

Imagem - Funcionária de creche que matou bebê 'porque não conseguia mais ouvir choro' é condenada a 25 anos de prisão

Funcionária de creche que matou bebê 'porque não conseguia mais ouvir choro' é condenada a 25 anos de prisão

Imagem - Menina de 3 anos sofre traumatismo após queda em creche e é colocada para dormir

Menina de 3 anos sofre traumatismo após queda em creche e é colocada para dormir

Mais recentes

Imagem - Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento

Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento
Imagem - Servidoras poderão ficar em home office até filho completar 2 anos; entenda

Servidoras poderão ficar em home office até filho completar 2 anos; entenda
Imagem - Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
02

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
04

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia