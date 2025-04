TORTURA

Funcionária de creche que matou bebê 'porque não conseguia mais ouvir choro' é condenada a 25 anos de prisão

Ela obrigou a criança a ingerir um produto a base de soda cáustica

A promotoria pediu 30 anos de prisão para a cuidadora, alegando que, consciente do que estava fazendo, ela “tirou covardemente a vida de uma criança indefesa”. No entanto, os jurados rejeitaram a acusação de homicídio doloso (com intenção de matar) e a assistente de creche de 30 anos foi condenada por “tortura ou atos de barbárie que resultaram em morte”. Advogada da defesa, Julia Coppard alegou que a ré foi tomada por uma “violência impulsiva”. >

“Naquele dia, acredito que Myriam chegou ao limite do que podia dar, ao máximo de sua capacidade mental”, defendeu a advogada, após os especialistas apresentarem suas análises. Ela apresentou a ré como uma jovem funcionária sobrecarregada por um trabalho para qual não tinha as habilidades necessárias. "Ela parou de pensar, estava desconectada, agiu de forma agressiva", relatou.>

O crime ocorreu no dia 22 de junho de 2022, quando Myriam Jaouen estava sozinha na abertura do estabelecimento. O pai de Lisa chegou para deixar o bebê e, poucos minutos depois, duas mulheres que levaram seus filhos encontraram a funcionária em pânico e a criança vomitando, gravemente queimada. A bebê morreu no final da manhã no hospital.>