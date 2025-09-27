Acesse sua conta
Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros é preso por importunação sexual na Bahia

Enio Alcântara Diz, 46, foi preso na Chapada Diamantina

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:04

Enio Alcântara Diniz foi preso em flagrante em Itaberaba
Enio Alcântara Diniz foi preso em flagrante em Itaberaba Crédito: Reprodução

Um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente uma mulher em um ônibus intermunicipal. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27), na cidade de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina.

O tenente-coronel foi identificado como Enio Alcântara Diz. O ônibus em que ele e a vítima estavam saiu de Feira de Santana com destino a Itaberaba. O agressor teria exibido os órgãos genitais e encostado na vítima durante o percurso. Ele segue detido na tarde deste sábado (27) e ainda não passou por audiência de custódia. 

O caso foi registrado na 1º Delegacia Territorial de Itaberaba, e Enio Alcântara Diniz foi preso em flagrante por importunação sexual.  O crime consiste em realizar prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer o desejo sexual. A pena para o crime varia de um a cinco anos de prisão. O caso está sob sigilo e é investigado pela Polícia Civil. 

Quem é o tenente-coronel preso por importunação sexual

Tentente-coronel preso por importunação sexual por Reprodução
Enio Alcântara Diniz entrou na corporação em 1998 por Reprodução
Foi acusado de importunação sexual em 2018 por Reprodução
Foi promovido por merecimento em 2021 por Reprodução
1 de 4
Tentente-coronel preso por importunação sexual por Reprodução

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou o caso e diz que acompanha as investigações contra o tenente-coronel. "A instituição esclarece que não coaduna com qualquer tipo de conduta que fira a ética, o respeito e a dignidade da pessoa humana. A corporação acrescenta ainda, que o caso está sendo apurado e acompanhado de perto pelas instâncias competentes, de acordo com a legislação vigente e os regulamentos internos", afirma a corporação. 

Enio Diniz entrou no Corpo de Bombeiros Militar em janeiro de 1998. Atualmente, é lotado na coordenadoria da corporação, segundo dados do Portal da Transparência do Governo da Bahia. O salário bruto recebido por ele é de R$ 18.211,50. 

Nas redes sociais, Enio Alcântara Diz se apresenta como especialista em Resgate e Salvamentos Especiais, pelo Corpo De Bombeiros Militar de Alagoas, em Perícia de Incêndio, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico.

Em 2018, o oficial foi denunciado por uma atendente de uma loja de esportes localizada em um shopping em Lauro de Freitas. De acordo com ela, o bombeiro estava se masturbando no provador. Na época, o Corpo de Bombeiros disse que havia tomado conhecimento do fato e que apurava o caso. O caso foi registrado na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).

Enio Diniz ocupava o cargo de comandante do 20º Grupamento de Bombeiros Militar, em Bom Jesus da Lapa, quando foi promovido a tenente-coronel, em 2021. A promoção foi por "critério de merecimento", segundo publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE), em 16 de fevereiro daquele ano.  O Corpo de Bombeiros foi questionado sobre a acusação de importunação sexual contra o oficial em 2018, mas não se manifestou até esta publicação.

O que afirma o Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informa que tomou conhecimento de uma denúncia envolvendo um oficial da corporação, acusado de importunação sexual a uma mulher, neste sábado (27) dentro de um ônibus que fazia transporte intermunicipal, na região de Ipirá, interior da Bahia.

A instituição esclarece que não coaduna com qualquer tipo de conduta que fira a ética, o respeito e a dignidade da pessoa humana. A corporação acrescenta ainda, que o caso está sendo apurado e acompanhado de perto pelas instâncias competentes, de acordo com a legislação vigente e os regulamentos internos."

