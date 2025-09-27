Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros é preso por importunação sexual na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:04
Um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente uma mulher em um ônibus intermunicipal. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27), na cidade de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina.
O tenente-coronel foi identificado como Enio Alcântara Diz. O ônibus em que ele e a vítima estavam saiu de Feira de Santana com destino a Itaberaba. O agressor teria exibido os órgãos genitais e encostado na vítima durante o percurso. Ele segue detido na tarde deste sábado (27) e ainda não passou por audiência de custódia.
O caso foi registrado na 1º Delegacia Territorial de Itaberaba, e Enio Alcântara Diniz foi preso em flagrante por importunação sexual. O crime consiste em realizar prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer o desejo sexual. A pena para o crime varia de um a cinco anos de prisão. O caso está sob sigilo e é investigado pela Polícia Civil.
Quem é o tenente-coronel preso por importunação sexual
Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou o caso e diz que acompanha as investigações contra o tenente-coronel. "A instituição esclarece que não coaduna com qualquer tipo de conduta que fira a ética, o respeito e a dignidade da pessoa humana. A corporação acrescenta ainda, que o caso está sendo apurado e acompanhado de perto pelas instâncias competentes, de acordo com a legislação vigente e os regulamentos internos", afirma a corporação.
Enio Diniz entrou no Corpo de Bombeiros Militar em janeiro de 1998. Atualmente, é lotado na coordenadoria da corporação, segundo dados do Portal da Transparência do Governo da Bahia. O salário bruto recebido por ele é de R$ 18.211,50.
Nas redes sociais, Enio Alcântara Diz se apresenta como especialista em Resgate e Salvamentos Especiais, pelo Corpo De Bombeiros Militar de Alagoas, em Perícia de Incêndio, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico.
Em 2018, o oficial foi denunciado por uma atendente de uma loja de esportes localizada em um shopping em Lauro de Freitas. De acordo com ela, o bombeiro estava se masturbando no provador. Na época, o Corpo de Bombeiros disse que havia tomado conhecimento do fato e que apurava o caso. O caso foi registrado na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).
Enio Diniz ocupava o cargo de comandante do 20º Grupamento de Bombeiros Militar, em Bom Jesus da Lapa, quando foi promovido a tenente-coronel, em 2021. A promoção foi por "critério de merecimento", segundo publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE), em 16 de fevereiro daquele ano. O Corpo de Bombeiros foi questionado sobre a acusação de importunação sexual contra o oficial em 2018, mas não se manifestou até esta publicação.
