SUSTO

Cobra venenosa é encontrada em comércio de Lauro de Freitas; veja

Polícia Militar foi acionada para resgatar o animal

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:29

Cobra coral foi resgatada por policiais militares Crédito: Divulgação

Uma cobra da espécie coral foi encontrada dentro da caixa de energia em um comércio localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Policiais militares foram acionados e resgataram o animal, na sexta-feira (26).

A cobra coral é uma serpente venenosa e possui coloração característica em listras alternadas de cores como vermelho, preto e branco. Em imagens divulgadas pela Polícia Militar é possível ver o momento em que o animal é retirado de um local com fiação elétrica. O estabelecimento estava sem energia, o que dificultou o resgate.

A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) retirou a cobra do local e levou o animal ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado no bairro de Pituaçu, em Salvador. Lá, a cobra passará por avaliação e receberá a destinação adequada.

