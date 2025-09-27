INCLUSÃO

Exposição no Shopping Lapa celebra diversidade criativa das Apaes

Mostra reúne 12 obras de pessoas com deficiência intelectual e segue em cartaz até 18 de outubro, em Salvador

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:05

Obras ficarão expostas em shopping Crédito: Divulgação

Até 18 de outubro, o público que passar pelo Shopping Center Lapa poderá conferir a exposição “Arte que une: Oportunidades que Transformam”, aberta oficialmente na última quinta-feira (25), no piso L2, em frente à loja CVC. A mostra reúne 12 trabalhos de artistas com deficiência intelectual, produzidos em oficinas de arte promovidas pelas Apaes em diferentes regiões da Bahia.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o shopping e a Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA) e busca valorizar a arte como instrumento de inclusão. As obras, marcadas por cores, traços e composições singulares, convidam o público a refletir sobre empatia, diversidade e o papel da expressão criativa na construção de uma sociedade mais plural.

Para Carlos Henrique, de 26 anos, que participa das oficinas há 16, a oportunidade é motivo de orgulho: “Estou muito feliz em participar deste trabalho junto com outros colegas, também artistas de diversas Apaes da Bahia. Espero que todas as pessoas que visitarem a exposição se encantem e apreciem cada obra com o mesmo carinho que tivemos ao produzi-las.”

A presidente da Feapaes-BA, Moana Meira, reforça a importância de ampliar o alcance da produção artística: “A Exposição Arte que Une: Oportunidades que Transformam é um olhar sobre as potencialidades criativas das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E trazer a arte produzida pelas Apaes da Bahia, ampliando o alcance desse trabalho, é o nosso compromisso com o lema ‘Inclusa Nossa Voz’, escolhido nacionalmente pelas pessoas com deficiência das Apaes.”

Já o coordenador de Artes da entidade, Antônio Marques, lembra que a mostra vai além de uma data específica: “Estamos no Setembro Verde, um marco na luta da pessoa com deficiência, e essa mostra reforça o nosso propósito de celebrar a arte, a criatividade desses artistas, durante o ano todo.”

Serviço

O quê: Exposição “Arte que une: Talentos de uma Bahia Inclusiva”

Exposição com 12 obras produzidas em oficinas de arte das Apaes de diferentes regiões da Bahia, celebrando a diversidade e a inclusão social

Quando: A partir de quinta-feira (25)

Onde: Shopping Center Lapa - Piso L2, em frente à loja CVC