Leilão de figurinos icônicos de Paulo Gustavo vai beneficiar Obras Sociais Irmã Dulce

Peças de grife usadas em momentos marcantes da carreira do humorista terão renda 100% revertida para a instituição em Salvador

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:24

Figurinos e roupas de grife que marcaram a trajetória de Paulo Gustavo começaram a ser leiloados nesta segunda-feira (11) em uma ação beneficente que terá toda a renda revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador. O leilão é online e acontece até o dia 18 de agosto, por meio da plataforma Gringa, especializada em peças de luxo de segunda mão.

O acervo foi doado por Thales Bretas, viúvo do ator e pai de Romeu e Gael. Segundo ele, a ideia nasceu de um gesto de afeto. “Ao revisitar os pertences de Paulo durante uma mudança, entendi que transformar as peças em solidariedade seria uma forma especial de manter vivo o legado dele”, afirmou Bretas.

Entre os itens disponíveis estão o blazer vermelho de seda Dolce & Gabbana usado no BrazilFoundation Gala, o casaco de linho John Varvatos visto no filme Minha Vida em Marte e a jaqueta com tachas da Diesel, usada na estreia de Vai que Cola: O Filme. A escolha da Gringa para sediar a ação também tem valor sentimental: a fundadora da plataforma, Fiorella Mattheis, era amiga próxima de Paulo desde os tempos da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras).

Paulo Gustavo, que morreu em 2021, aos 42 anos, vítima da Covid-19, sempre manteve forte ligação com as Obras Sociais Irmã Dulce, destinando mais de R$ 1,5 milhão em doações para a instituição ao longo da vida.

