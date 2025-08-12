BOA AÇÃO

Leilão de figurinos icônicos de Paulo Gustavo vai beneficiar Obras Sociais Irmã Dulce

Peças de grife usadas em momentos marcantes da carreira do humorista terão renda 100% revertida para a instituição em Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:24

Leilão de figurinos de Paulo Gustavo terá renda para Osid Crédito: Reprodução/Gringa

Figurinos e roupas de grife que marcaram a trajetória de Paulo Gustavo começaram a ser leiloados nesta segunda-feira (11) em uma ação beneficente que terá toda a renda revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador. O leilão é online e acontece até o dia 18 de agosto, por meio da plataforma Gringa, especializada em peças de luxo de segunda mão.

O acervo foi doado por Thales Bretas, viúvo do ator e pai de Romeu e Gael. Segundo ele, a ideia nasceu de um gesto de afeto. “Ao revisitar os pertences de Paulo durante uma mudança, entendi que transformar as peças em solidariedade seria uma forma especial de manter vivo o legado dele”, afirmou Bretas.

Entre os itens disponíveis estão o blazer vermelho de seda Dolce & Gabbana usado no BrazilFoundation Gala, o casaco de linho John Varvatos visto no filme Minha Vida em Marte e a jaqueta com tachas da Diesel, usada na estreia de Vai que Cola: O Filme. A escolha da Gringa para sediar a ação também tem valor sentimental: a fundadora da plataforma, Fiorella Mattheis, era amiga próxima de Paulo desde os tempos da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras).