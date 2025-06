MORREU EM TRILHA

Família de Juliana Marins diz que houve negligência no resgate e promete lutar por justiça

Brasileira ficou quatro dias desaparecida e foi encontrada já sem vida, ontem

Publicado em 25 de junho de 2025 às 13:06

Juliana Marins Crédito: Reprodução

A família de Juliana Marins, brasileira de 26 anos que morreu após cair em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, afirma que houve falhas graves no resgate e promete cobrar respostas. Juliana ficou desaparecida por quatro dias, mas foi encontrada já sem vida na terça-feira (24).

Em nota publicada no perfil criado para acompanhar o caso nas redes sociais, os parentes responsabilizam diretamente os socorristas. "Juliana sofreu uma grande negligência por parte da equipe de resgate. Se a equipe tivesse chegado até ela dentro do prazo estimado Juliana ainda estaria viva", diz a publicação no Instagram, feita nesta quarta (25). "Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece! Não desistam de Juliana!", acrescenta o texto.

O corpo de Juliana foi retirado do local do acidente na quarta-feira (25), após uma operação que começou às 14h45 no horário da Indonésia. Meia hora depois, teve início o trajeto com a maca até a entrada do parque, percurso que deve levar cerca de oito horas. A informação foi confirmada pela própria família. O resgate só conseguiu alcançar Juliana no dia anterior, terça-feira (24), encontrando a jovem já morta.

A polícia local também comentou o fim da operação. “Felizmente, graças a Deus, a equipe conjunta da SAR finalmente conseguiu resgatar Juliana de Souza Pereira Marins”, declarou o perfil oficial da corporação. O corpo será encaminhado para o Hospital Bhayangkara Polda NTB, onde passará por exames para tentar determinar a causa da morte e quando aproximadamente Juliana morreu.>

O Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, prestou condolências aos familiares de Juliana Marins e fez uma homenagem à jovem. “Toda a família do Escritório do Parque Nacional do Monte Rinjani expressa suas mais profundas condolências pela morte de Juliana De Souza Pereira Marins, uma alpinista brasileira que faleceu na trilha de caminhada na área do Parque Nacional do Monte Rinjani”, afirmou o texto publicado no perfil do parque em uma rede social.>

Acidente

O acidente aconteceu na sexta-feira (20), durante uma trilha que tinha previsão de durar três dias até o cume do vulcão. De acordo com os familiares, Juliana se sentiu exausta durante o percurso, e o guia teria recomendado que ela descansasse, enquanto o restante do grupo continuava. A jovem acabou ficando sozinha e caiu em uma área de difícil acesso, com terreno íngreme.

As críticas públicas feitas pela família levaram à mobilização de autoridades tanto da Indonésia quanto do Brasil. A partir disso, houve reforço nas equipes de busca, que passaram a atuar com mais recursos. O caso repercutiu amplamente nas redes sociais e gerou comoção.