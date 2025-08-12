SP

Adolescente de 16 anos esfaqueia o padrasto para evitar feminicídio da mãe

Alcoolizado e sob efeito de droga, homem estava com faca e tentou esganar a companheira

12 de agosto de 2025

Um adolescente de 16 anos esfaqueou o padrasto para defender a mãe de um ataque dentro de casa, na madrugada do domingo (10), na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. O homem está internado na Santa Casa do município sob escolta policial, depois de ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Já o adolescente não foi apreendido, pelo entendimento que o caso se tratou de legítima defesa.

A mãe, uma mulher de 35 anos, vive em união estável com o companheiro, de 36, desde dezembro de 2023. Ela já tinha registrado queixa contra ele, quando afirmou que o homem apresentava comportamento violento quando bebia e usava drogas.

Segundo reportagem da EPTV, a confusão entre o casal começou na noite de sábado, quando eles foram juntos para uma festa. O homem bebeu e usou maconha e acabou discutindo com a mulher, que deixou a celebração.

Na madrugada, ele enviou mensagens de ameaça para ele um grupo da família. Depois, foi até a casa, onde moram ainda os três filhos menores de idade da mulher, incluindo um garoto autista.

O companheiro arrombou o portão e a porta e foi para cima da mulher, tentando enforcá-la. Nesse momento, o adolescente tentou conter o padrasto com golpes de jiu-jitsu, sem sucesso. O padrasto saiu e voltou com uma faca, atingindo o braço da companheira.

Nesse momento, o adolescente também pegou uma faca e golpeou o padrasto no tórax e outras partes do corpo. Quando ele soltou a companheira, o rapaz chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro aos feridos e levou o homem para a Santa Casa.