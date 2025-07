SINCERA

'Quanto mais a música é cantada, mais a gente ganha dinheiro', disse dona Ruth sobre Marília Mendonça

Sem paciência, ela atacou moça em seguida

Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, voltou a ser alvo de polêmicas nesta quarta-feira (9), após responder de forma agressiva a uma seguidora nas redes sociais. Ao ser criticada por uma internauta no Instagram, ela rebateu com um xingamento: “Sua burra ridícula, quanto mais a música é cantada, mais a gente ganha dinheiro. Que preguiça de gente burra”.>

A reação acontece em meio a outras controvérsias recentes envolvendo Dona Ruth, como os áudios vazados em que ela reclama de presentes enviados por fãs e o uso do nome de Marília por admiradores. Além disso, familiares do produtor Henrique Ribeiro, que morreu no mesmo acidente aéreo que a cantora em 2021, vêm criticando publicamente atitudes da empresária. A viúva de Henrique, Fernanda Costa Souza, chegou a repostar uma reportagem sobre a divisão do seguro da tragédia e escreveu: “A matéria que esperamos há anos”.>