BASTIDORES

Criador de Round 6 revela que perdeu 9 dentes durante as gravações: 'Fiz a 2ª por dinheiro'

Hwang Dong-hyuk, mente por trás do sucesso da Netflix, diz que mal lucrou com a primeira temporada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de julho de 2025 às 13:41

Segunda temporada de Round 6 Crédito: Divulgação

Round 6, uma das maiores febres globais da Netflix, teve um preço alto para seu criador. O diretor sul-coreano Hwang Dong-hyuk revelou que o sucesso da série veio acompanhado de sérios prejuízos à sua saúde, incluindo a perda de dentes por estresse. >

Em entrevista à BBC, Hwang compartilhou detalhes chocantes sobre os bastidores do projeto. “Na primeira temporada, perdi entre oito e nove dentes. Foi tanta pressão que minha saúde bucal foi embora junto com a sanidade”, disse. E o problema não parou por aí: “Agora, durante as gravações da segunda e terceira temporadas, novos dentes estão comprometidos. Ainda não fui ao dentista, mas devo ter que tirar mais alguns em breve”, lamentou.>

Mesmo com o sucesso estrondoso, o criador confessou que o retorno financeiro inicial foi abaixo do esperado. Ao ser questionado sobre o motivo de seguir com novas temporadas, Hwang foi direto: “Dinheiro. A verdade é que, mesmo com toda a repercussão global, eu ganhei muito pouco com a primeira parte. A segunda temporada serviu para compensar isso.”>

Round 6 1 de 9

O peso do sucesso e a criação do zero >

Lançada em 2021, a primeira temporada de Round 6 se tornou um marco da cultura pop, com seu enredo brutal e crítica social envolvente. No entanto, a narrativa matou quase todos os personagens, forçando Hwang a começar do zero na continuação, com novo elenco, novos jogos e uma expectativa altíssima dos fãs.>

“O mais difícil foi lidar com o mundo fora da série. O clima está cada vez mais tenso. Guerras, crise climática, desigualdade... Vivemos tempos de divisão. É sempre nós contra eles. E isso, claro, se refletiu na escrita”, pontuou o criador.>

10 anos para tirar a ideia do papel >