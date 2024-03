PRISÃO

Ator de 'Round 6' é condenado por assédio sexual

O ator Oh Yeong-su, 79 anos, que interpretou o personagem Oh Il-nam na série Round 6, foi condenado a oito meses de prisão por assédio sexual. Ele deve ainda passar dois anos em liberdade condicional e fazer 40 horas do programa coreano de tratamento para agressores sexuais.

O ator negou as acusações. A defesa dele alega que as provas são insuficientes, "exceto pelo depoimento da vítima e as evidências que vieram dele. É questionável se seria possível para o acusado realizar esses atos com base no local, a situação e o horário".