Panorama Coisa de Cinema promove inclusão em sessões

Crianças no espectro autista terão espaço adaptado e haverá intérprete de Libras para surdos

Publicado em 15 de março de 2024 às 07:40

Cena do documentário 'Assexybilidade' Crédito: divulgação

A arte, para ser uma experiência plena, deve andar de mãos dadas com a inclusão e a diversidade. Por isso, o XIX Panorama Coisa de Cinema - que acontece até o dia 20 no Espaço Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira - está realizando uma programação com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Crianças dentro do aspecto autista também terão sessões especiais.

Serão realizadas 15 sessões acessíveis, além de encontros e debates com recursos de acessibilidade. As exibições de alguns filmes terão audiodescrição, intérprete de libras ou legenda descritiva e em libras com p aplicativo Movie Reading.

O filme Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges, vai ser exibido com recursos de acessibilidade neste sábado, às 13h10, no Glauber Rocha. No filme, Bruno, um garoto de 15 anos, sempre fez vista grossa para a violência e para o preconceito gerado pela cultura machista. Mas uma doença degenerativa faz com que ele perca a visão e passe a enxergar a vida com outros olhos.

Ana Paula Nepomuceno, intérprete de Libras que vai atuar nos debates do Panorama, ressalta a importância deste serviço: “Infelizmente, os cinemas exibem poucos filmes com libras e audiodescrição e é maravilhoso que o festival esteja oferecendo isso”.

Outro filme dentro da programação especial é Assexybilidade, de Daniel Gonçalves, que conta histórias sobre a sexualidade de PcDs (pessoas com deficiência)e derruba o mito de que estas pessoas não têm desejo e autonomia. O longa terá sessões no Cine Glauber Rocha amanhã, às 14h50, e segunda-feira, às 15h05.

Outro documentário, Not Dead, terá sessão com audiodescrição e libras, no Glauber Rocha, nos dias 19 e 20. A produção baiana mostra adeptos da cultura punk soteropolitanos que participaram do movimento. Um dos participantes do filme dirigido por Isaac Donato é Ednilson Sacramento, cego e ativista pelos direitos de PcDs.

Autistas

O Panorama Infantil, com uma programação para crianças, terá uma sessão voltada à inclusão de pessoas do espectro autista. Um longa e dois curtas compõem a matinê, que vai acontecer no Glauber Rocha, domingo, às 10h30.

'Sobre Amizades e Bicicletas' está na programação infantil, adaptada a autistas Crédito: divulgação

A sala de exibição passa por uma adaptação, para que se torne mais receptiva ao público especial. “Não pode ser muito escuro nem muito claro; tem que ter refrigeração controlada; um nível de som mais baixo, além de um espaço para a criança se locomover”, observa Tiago Zanette, produtor que auxiliou o festival a se preparar para receber as crianças especiais.

Há ainda no Panorama uma mostra de animação, que, embora não seja voltada para crianças, pode interessar aos pequenos. Esses filmes serão exibidos hoje e quarta-feira.

Panorama Coisa de Cinema. Até dia 20, no Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira.

SESSÃO COM AUDIODESCRIÇÃO, LEGENDAGEM DESCRITIVA E LIBRAS ATRAVÉS DO APLICATIVO MOVIE READING

Sábado, 16: Saudade Fez Morada Aqui Dentro, às 13h10 (Glauber Rocha)

Sábado, 16: Assexybilidade, às 14h50 (Glauber Rocha)

Segunda, 18: Assexybilidade, às 15h05 (Glauber Rocha)

Terça, 19: Helena de Guaratiba e Not Dead, 18h (Glauber Rocha)

Quarta, 20: Helena de Guaratiba e Not Dead, 13h (Glauber Rocha)

SESSÃO AZUL (INCLUSIVA PARA PESSOAS DO ESPECTRO AUTISTA E NEURODIVERSAS)

Domingo, 17: Sobre Amizades e Bicicletas; Quintal e Oink, 10h30 (Glauber Rocha)

RECURSOS DE AUDIODESCRIÇÃO E LIBRAS ABERTO

Sexta, 15: Neirud, 16h (Walter da Silveira)

Sábado, 16: Corpos Invisíveis, 14h (Walter da Silveira)

Sábado, 16: Othelo, o Grande, 16h (somente Libras aberto) (Walter da Silveira)

Quarta, 20: Salu, mes ami.e.s! (somente Libras aberto) (Walter da Silveira)

ANIMAÇÃO

SEXTA,15H45 e QUARTA (20) 16H35, (GLAUBER)

Meu Querido Filho (My Dear Son), de Lilian Fu. Reino Unido/Hong Kong, 9′, Cor, 2022

Coelhitos e Gambazitas, de Thomas Larson. Brasil, 11′, Cor, 2022

Well Wishes My Love, Your Love, de Gabriel Gabriel Garble. Suécia/Malásia, 9′, Cor, 2022

Canos (Pipes), de Jessica Meier, Kilian Feusi e Sujanth Ravichandran. Suíça, 4′, P&B, 2022

Ernesto, de Fernanda Roque. Brasil, 15′, Cor, 2023

Pelo (fur), de Zhen Li. EUA, 7′, Cor, 2022

Escala (Scale), de Joseph Pierce. França/Reino Unido/Bélgica, 15′, 2022

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta. Brasil, 20′, Cor, 2024