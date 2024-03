SEM DATA DE ESTREIA

Bruno Gagliasso e Romulo Estrela aparecem carecas em bastidores do filme de Drauzio Varella

Atores estão gravando 'Por Um Fio', inspirado em obra do médico

Entrando de cabeça, literalmente, no personagem, os atores Bruno Gagliasso e Romulo Estrela apareceram pela primeira vez caracterizados para o filme 'Por Um Fio', inspirado no livro homônimo do médico Drauzio Varella.