SE ARREPENDEU

'Exagerei em alguns momentos', dispara Yasmin Brunet, que pretende conversar Davi

Modelo foi a convidada do MesaCast BBB 24

Publicado em 15 de março de 2024 às 09:42

Yasmin Brunet e Davi, no BBB 24 Crédito: Globo

Os rumos fora do BBB 24 são outros, e para Yasmin Brunet, rever suas atitudes após a saída do programa, deu a ela a oportunidade de entender que as falas foram um tanto problemáticas em relação ao participante Davi.

Convidada do MesaCast BBB, da Globo, a filha de Luiza Brunet conversou com os apresentadores, e reforçou que suas atitudes e falas não foram condizentes dentro do programa.

"Eu acho que eu exagerei em muitos momentos, como eu falei para vocês, mas quem sabe quando ele sair, eu não fale com ele? É uma coisa entre eu e ele", disse.

Yasmin ainda comentou que estar na casa é diferente, e as emoções ficam afloradas ao ponto de disparar comentários sem pensar antes de falar.

"Estando lá, é tudo diferente. No momento que fechou a porta, eu não pensei que eu sairia leve", comentou.

🚨VEJA: Yasmin Brunet não descarta a ideia de pedir desculpas para Davi aqui fora. #BBB24 pic.twitter.com/sCFtS3sr9B — CHOQUEI (@choquei) March 14, 2024

A modelo ainda conversou com o jornal Extra e explicou que a sensação dentro do programa é que Davi já está com o prêmio nas mãos, principalmente com a volta dele dos paredões.