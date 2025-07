VENENO

Cuidado: conheça as frutas venenosas que podem te matar

A atriz Alicia Silverstone, estrela do filme “As Patricinhas de Beverly Hills”, causou alvoroço ao postar em suas redes sociais um vídeo em que comia o que parecia ser uma “cereja de Jerusalém” enquanto passeava por um bairro residencial em Londres. O ocorrido gerou um alerta. >

No Brasil, essa mesma fruta é conhecida como “erva-de-santa-maria” ou, mais apropriadamente, “tomateiro do diabo”. Esse último nome é bem assertivo, considerando a alta toxicidade da fruta, que faz parte da família das beladonas, uma das mais venenosas do mundo.>