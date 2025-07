MATERNIDADE

FOTOS: Dani Calabresa exibe barrigão na reta final da gravidez

Apresentadora celebrou aniversário do marido com fotos inéditas mostrando a barriga de grávida

Elis Freire

Publicado em 11 de julho de 2025 às 22:01

Dani Calabresa e o marido Richard Neuman Crédito: Reprodução / Instagram

Dani Calabresa deixou a web encantada nesta sexta-feira (11), ao compartilhar fotos inéditas ao lado do marido, Richard Neuman, mostrando a barriga de nove meses de gravidez. A apresentadora fez a publicação ao celebrar mais um ano de vida do companheiro com imagens do ensaio especial.>

“Parabéns, papai do Bernardo e do Pingo. Coisa mais gostosa do mundo formar uma família com você. Meu parceiro do amor”, escreveu Dani, em homenagem ao amado.>

“Carinhoso, amigo, engraçado e amoroso de novo. O Richard chora revendo nosso vídeo de casamento, ouvindo as nossas músicas da vida e ama fazer surpresa para as pessoas que ele ama. Toda essa emoção dele me emociona. Eu amo que ele seja uma pessoa ‘emocionada’ e tão amorosa com a vida”, se declarou na legenda.>

A comediante espera seu primeiro filho com o marido Richard Neuman. Para realizar o sonho da maternidade, Dani precisou passar por um tratamento de fertilização in vitro (FIV). “Foram três tentativas. Na primeira, um bom número de óvulos, mas muitos descartados. Tentei de novo em 2021 e não consegui. Na terceira, consegui mais alguns e, com ‘leite do papai’, tivemos embriõezinhos congelados”, disse ao jornal O Globo recentemente sobre o processo.>

