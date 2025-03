BASTIDORES

Camila Pitanga mostra transformação para viver vilã em 'Beleza Fatal'; veja vídeo

Vídeo da preparação da atriz foi compartilhado nas redes sociais

No vídeo intitulado 'Transforme-se comigo em Lola', Camila aparece logo no início de cara limpa, pronta para passar pela transformação. Logo após, os maquiadores iniciam os trabalhos, que começou com a hidratação da pele e foi até a aplicação de uma lace castanha clara ondulada. >