11 alimentos que não devem ir de jeito nenhum ao micro-ondas

Descubra o que nunca deve ir ao micro-ondas para evitar acidentes e manter sua comida segura

Ovos inteiros com casca

Ovos inteiros com casca são um perigo no micro-ondas. O calor cria pressão interna, e o ovo pode explodir, causando bagunça e até queimaduras. O jeito certo de cozinhá-los é no fogão, em água fervente ou fritos.>

Uvas

Parece inofensivo, mas uvas no micro-ondas podem criar faíscas e queimar. Se a ideia era fazer uva-passa, o melhor é desidratá-las no forno ou comprar prontas.>

Leite na caixa

A embalagem do leite tem alumínio, que pode causar faíscas e até incêndios no micro-ondas. Para esquentar, transfira o leite para um recipiente de vidro ou cerâmica.>

Pimentas

Água

Linguiças e salsichas inteiras

O calor rápido do micro-ondas faz com que o vapor fique preso, podendo causar pequenas explosões. A solução é furar com um garfo antes ou cozinhar no fogão.>