Clima tenso na Globo: Eliana e Fátima Bernardes causam incômodo a Ana Maria Braga

Propostas semelhantes e disputa por espaço criam mal-estar entre estrelas da emissora

Fernanda Varela

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:32

Eliana, Fátima Bernardes e Ana Maria Braga

O ambiente nos bastidores da Globo não é dos mais harmoniosos. De acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, do portal iG, um mal-estar envolvendo três das maiores apresentadoras do país, Fátima Bernardes, Eliana e Ana Maria Braga, tem crescido nos corredores da emissora.>

Tudo começou quando Fátima Bernardes apresentou à Globo um novo projeto de programa. A atração seria de entrevistas, com convidados famosos, momentos descontraídos e receitas preparadas ao vivo. A proposta foi, inicialmente, aprovada pela direção, mas em seguida rejeitada sem explicações claras, surpreendendo a apresentadora.>

A tensão aumentou quando a Globo passou a desenvolver um novo programa para Eliana com formato muito semelhante ao apresentado por Fátima. Ainda em fase de testes e com previsão de estreia como programa de temporada, a atração deve ter foco em conversas leves e culinária, exatamente o que tinha sido proposto pela ex-âncora do Jornal Nacional.>

Orientações internas da emissora teriam incentivado Eliana a divulgar vídeos de receitas nas redes sociais, como preparação do público para a nova fase de sua carreira na Globo. O movimento causou desconforto não apenas na equipe de Fátima Bernardes, mas também entre colegas da casa que consideram a estratégia pouco ética.>

Ana Maria também se incomoda>

Quem também não ficou confortável com os bastidores da movimentação foi Ana Maria Braga. De acordo com a publicação, profissionais do Mais Vo teriam demonstrado irritação com a crescente valorização de formatos culinários dentro da própria Globo, setor que há mais de duas décadas é dominado por Ana Maria nas manhãs da emissora.>

Até o momento, Fátima, Eliana e Ana Maria não se manifestaram publicamente sobre o suposto desconforto. No entanto, fontes internas garantem que o clima é de cautela e tensão inclusive entre equipes de produção.>