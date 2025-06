PEGOU AR

Prefeito de Jequié detona postura de Ana Castela com crianças em show: 'Muito mal educada'

Zé Cocá afirmou que a cantora se recusou a tirar fotos com fãs mirins

Fernanda Varela

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:15

Ana Castela e Zé Cocá Crédito: Reprodução

O prefeito da cidade de Jequié, Zé Cocá (PP), fez duras críticas à cantora Ana Castela após a apresentação dela no município no último domingo (22). Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26), ele disse que a sertaneja se recusou a atender crianças e agiu de forma desrespeitosa com o público.>

“Ela foi muito mal educada. Para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. No meio do show dela eu me retirei. Eu vi o pessoal dela xingando em vista de criança, falando palavrão. Vi menino chorando pedindo pra tirar foto com ela e ela não abriu”, declarou o prefeito.>

Segundo ele, a equipe tentou negociar um horário mais cedo para a apresentação de Ana Castela, pensando justamente no público infantil, mas não houve acordo. “Nós tentamos de tudo para que ela tocasse mais cedo pra agradar a criançada, não conseguimos. Se não quisesse tirar [fotos] um por um? Juntasse todo mundo e tirava. Não deixou ninguém entrar com celular. Uma dificuldade imensa. Os meninos esperando pra ver se pós-show ela tiraria, e ela não tirou com ninguém”, reclamou.>

Zé Cocá também destacou que, apesar de Ana Castela afirmar que seu repertório não é voltado para crianças, ela deveria respeitar esse público. “Uma cantora, que está na posição que ela está, por mais que pregue que não canta pra criança, ela tem um público que gosta dela, e ela precisa respeitar.”>

A postura da artista também repercutiu entre internautas da cidade. Comentários cobrando empatia com as crianças foram publicados após o evento. “Pior show que teve no São João de Jequié. Sabemos que não é cantora pra público infantil, mas infelizmente as crianças de Jequié são fãs dela e a cantora negou tirar fotos com elas”, escreveu Cristiane Alves. Fany Santana também criticou: “Achei feia sua atitude! Em Jequié, afinal, as crianças são fãs como todos nós adultos”.>