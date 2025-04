EMOCIONADA?

Deborah Secco revela que namorou com todos com quem transou: 'No dia seguinte quero casar'

Atualmente a atriz namora o produtor musical Dudu Borges

Elis Freire

Publicado em 4 de abril de 2025 às 20:03

Deborah Secco Crédito: Reprodução

Deborah Secco costuma ser aberta em relação a sua vida amorosa e sexual e desta vez não foi diferente. Em entrevista a podcast, a atriz revelou que engatou uma relação com todos os homens com quem transou ao longo da vida. Recentemente, a famosa assumiu um namoro com o produtor musical Dudu Borges, a primeira relação pública desde o fim do casamento com o também ator Hugo Moura. >

No programa, Deborah explicou que sempre se apaixonou com quem teve uma “ficada”. "Sou uma pessoa que sempre me apaixonei. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei e no dia seguinte queria casar e ter filho. Terminava o beijo, já tinha o nome das crianças. Eu nunca tive medo de ser quem eu sou, sendo bom ou ruim", garantiu ela, em bate-papo no podcast WOWcast.>

Segundo a atriz, para ela, as relações sexuais só fazem sentido caso haja um sentimento envolvido. "Para mim, nunca funcionou de se envolver com alguém sem sentimento. Namorei com todos os homens que eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas namorei com eles de forma profunda e querendo uma vida inteira junto", completou Deborah.>

'Nada sexy'

Considerada um sex-symbol nacional, ela explicou que nunca se enxergou dessa maneira. Já na interpretação, Secco comentou que sempre conseguiu trazer essa energia para as suas personagens.>