ROMANCE NO AR

Saiba quem é Dudu Borges, novo namorado de Deborah Secco

Produtor musical é pai de três filho e já namorou a atriz Alice Wegmann

Anna Luiza Santos

Publicado em 27 de março de 2025 às 16:40

Dudu e Deborah Crédito: Reprodução

Um ano após anunciar o fim do casamento de 9 anos com Hugo Moura, a atriz Deborah Secco engatou um novo romance. A estrela agora está namorando o produtor musical e compositor Dudu Borges, aclamado na indústria do sertanejo. >

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dudu tem 42 anos e é um destaque na produção de hits sertanejos, trabalhando com artistas como Luan Santana, Fernando & Sorocaba, Cristiano Araújo e Michel Teló. Na lista de sucessos produzidos por Dudu estão as canções ‘Ai Se Eu Te Pego’, de Michel Teló, ‘Cê Topa’, de Luan Santana, e ‘Lençol Dobrado’, da dupla João Gustavo e Murilo. >

Em 2011, Dudu Borges também ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco homônimo de João Bosco & Vinícius. A partir do prêmio, ele foi chamado para projetos de artistas como Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Jorge e Mateus e Bruno e Marrone. >

Além do trabalho, o novo amado de Deborah é pai de três crianças, tem mais de 440 mil seguidores no Instagram e não expõe a vida pessoal nas redes sociais. Ele já foi namorado da atriz Alice Wegmann, no qual engataram o relacionamento no início de 2022 e terminaram no final do mesmo ano. >