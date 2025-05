A CARA DO PAI

Filho de Vladimir Brichta e Adriana Esteves chama atenção em viagem com pai na Espanha

Internautas se surpreenderam com a semelhança entre pai e filho

Filho do casal de atores Adriana Esteves e Vladimir Brichta, Vicente Brichta, de 18 anos, compartilhou nas redes sociais momentos de uma viagem especial com o pai, em Madrid, na Espanha. O passeio acontece enquanto Adriana segue ocupada com as gravações da terceira temporada da série “Os Outros”. >

Os registros chamaram atenção nas redes sociais com internautas apontando grande semelhança entre pai e filho. Nas imagens, o jovem aparece nas ruas da cidade espanhola ao lado do ator, em um museu e também em uma cafeteria. >

Além de Vicente, Vladimir é pai da atriz Agnes Brichta, de 28 anos, filha do relacionamento que ele teve com a cantora Gena Karla Ribeiro, que faleceu em 1999 vítima de porfiria. Já Adriana também é mãe de Felipe Ricca, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Marco Ricca. Felipe seguiu os passos dos pais na carreira artística e está no elenco do remake de “Vale Tudo”.>