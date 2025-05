QUEIMADURAS

Na UTI, ex-craque Lúcio aparece caminhando no hospital com corpo enfaixado

Ex-zagueiro da Seleção Brasileira está internado no Hospital Brasília após sofrer um acidente doméstico

Elis Freire

Publicado em 20 de maio de 2025 às 21:51

Lúcio foi campeão pela Seleção Brasileira em 2002 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ex-craque da Seleção Brasileira, Lúcio segue internado em UTI em recuperação após sofrer queimaduras por todo corpo em acidente doméstico. Nesta terça (20), o ex-zagueiro apareceu nas redes sociais com o corpo enfaixado, andando nos corredores do hospital. Lúcio está internado no Hospital Brasília desde a última sexta-feira. >

Segundo o último boletim, ele está consciente e estável, mas ainda não há previsão de alta. As queimaduras foram causadas por explosão de uma lareira ecológica na sua casa no Distrito Federal, resultando em queimaduras em 18% do corpo.>

Lúcio apareceu caminhando ao lado de profissional no hsopital com corpo enfaixado Crédito: Reprodução / Redes Sociais

“Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva”, informou o comunicado publicado na ocasião.>

Lúcio ficou conhecido por sua atuação firme na zaga da Seleção Brasileira campeã da Copa de 2002, ao lado de nomes como Cafu, Rivaldo e Ronaldo. Ele também fez carreira internacional, com passagens por Bayern de Munique (Alemanha) e Inter de Milão (Itália), além de ter atuado no futebol brasileiro por clubes como Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense.>