INTERNADO

Ex-craque da Seleção Brasileira sofre queimaduras graves após explosão; veja quadro de saúde

Lúcio brilhou como zagueiro

Internado após um acidente doméstico, o ex-jogador Lúcio, de 47 anos, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, teve o estado de saúde atualizado pela família na noite desta sexta-feira (16). O ex-zagueiro sofreu queimaduras graves depois que uma lareira ecológica explodiu dentro de casa, no Distrito Federal.>

Segundo nota divulgada nas redes sociais do atleta, Lúcio está consciente e com quadro estável. “As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva”, informou a família, que também agradeceu o apoio recebido de fãs e amigos. “Com fé, força e o suporte de Deus, ele estará recuperado em breve”, diz o comunicado.>